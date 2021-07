Europei 2021, Gary Neville: “Fischiare l’inno italiano? Contro di noi è successo tante volte…” (Di venerdì 9 luglio 2021) Gary Neville “scalda” la vigilia di Italia-Inghilterra, attesissima Finale dei Campionati Europei di calcio 2021. L’ex terzino del Manchester United (con il quale ha totalizzato 400 presente e 5 reti in Premier League) e della Nazionale dei Tre Leoni (85 match giocati, senza segnare un gol) ha pubblicato un tweet polemico sul suo profilo social. Dopo che, nei giorni scorsi, aveva già sentenziato che “L’Italia non si farà trovare pronta al grande evento di domenica”, il nativo di Bury si è inserito nella polemica sui fischi riservati all’inno nazionale danese nel corso della semifinale di Wembley. “Quando ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021)“scalda” la vigilia di Italia-Inghilterra, attesissima Finale dei Campionatidi calcio. L’ex terzino del Manchester United (con il quale ha totalizzato 400 presente e 5 reti in Premier League) e della Nazionale dei Tre Leoni (85 match giocati, senza segnare un gol) ha pubblicato un tweet polemico sul suo profilo social. Dopo che, nei giorni scorsi, aveva già sentenziato che “L’Italia non si farà trovare pronta al grande evento di domenica”, il nativo di Bury si è inserito nella polemica sui fischi riservati alnazionale danese nel corso della semifinale di Wembley. “Quando ...

