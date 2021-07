Europei 2020 | il telecronista della Nazionale Alberto Rimedio è positivo al Covid

(Di venerdì 9 luglio 2021)Ilha colpito anche Euro. Nelle scorse ore, ilRai, voce degli Azzurri da ben sette anni, è infatti risultatoal, motivo per cui dovrà essere sostituito in vistafinale dell’Europeo di calcio, in programma domenica 11 luglio 2021. Non sarà dunque sua la voce che commenterà, in diretta, la partita tra l’Italia e l’Inghilterra. Da ciò che si apprende,è risultatoinsieme ...

Advertising

SkySport : Italia, le news di giornata in vista della finale ? #ItaliaInghilterra FINALE EURO 2020 Domenica 11 luglio Alle 21… - SkyTG24 : Euro 2020, finale Italia-Inghilterra: tutto quello che c'è da sapere - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? Berrettini nella storia: batte Hurkacz e vola in finale a Wimbledon ??… - SOCIALnetbest : ? #EURO2020 (calendario partite, gironi, date, stadi ) ?? Dai social: ROYAL MAIL (le poste inglesi) carica la nazio… - Fprime86 : RT @SkySport: #ItaliaInghilterra, le news LIVE alla vigilia della finale di Euro 2020 #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2020

Il conto alla rovescia verso la fine di Euronon è solo quello di un'Italia calcistica tornata a innamorarsi delle gesta dell' Italia , ... ma forse anche per tanti altri top club...Luca De Meo lancia l'appello ai legislatoriche si apprestano a discutere del possibile ... avvenuta a gennaio, per incontrare i vertici della filiale italiana, la stessa da cui 28 anni fa ...Niente da fare per il maxi schermo allo stadio Olimpico di Roma per seguire la finale di Euro 2020 Italia Inghilterra. Proposta bocciata ...Alle politiche, alle europee e ai referendum si sperimenterà il voto elettronico ... per le elezioni politiche ed europee e per i referendum. Per la misura la manovra 2020 ha stanziato un milione di ...