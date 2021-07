Europa e Wall Street rialzano la testa. A Milano (+1,7%) sprint banche e tonfo Amplifon (Di venerdì 9 luglio 2021) Il mercato ha digerito le decisioni della Bce e torna ottimismo sulla ripresa. Spread chiude in calo a 105 punti. Petrolio torna a correre, si rafforza l'euro Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 9 luglio 2021) Il mercato ha digerito le decisioni della Bce e torna ottimismo sulla ripresa. Spread chiude in calo a 105 punti. Petrolio torna a correre, si rafforza l'euro

