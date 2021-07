Euro 2020, Von der Leyen tifa Italia: “Il cuore è per gli Azzurri” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il percorso della Nazionale di Mancini a Euro 2020 ha conquistato non solo gli Italiani. Eric Mamer, portavoce della Commissione Europea, ha infatti spiegato come la presidente Ursula Von del Leyen farà il tifo per gli Azzurri nella finale contro l’Inghilterra. “Il cuore della presidente (von der Leyen, ndr) è con la Squadra Azzurra e domenica tiferà per l’Italia” ha detto Mamer durante la conferenza stampa quotidiana. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Il percorso della Nazionale di Mancini aha conquistato non solo glini. Eric Mamer, portavoce della Commissionepea, ha infatti spiegato come la presidente Ursula Von delfarà il tifo per glinella finale contro l’Inghilterra. “Ildella presidente (von der, ndr) è con la Squadra Azzurra e domenica tiferà per l’” ha detto Mamer durante la conferenza stampa quotidiana. SportFace.

