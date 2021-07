Euro 2020, tre giornalisti positivi al Covid-19: cambia telecronista Rai (Di venerdì 9 luglio 2021) Tre casi di positività al Covid-19 tra i giornalisti al seguito della Nazionale di Mancini a Euro 2020. Fra questi anche Alberto Rimedio, telecronista Rai delle partite degli Azzurri agli Europei, che non potrà dunque commentare la finale di domenica contro l’Inghilterra e dovrà essere sostituito. La Federcalcio intanto ha messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, nonostante squadra, staff e dirigenti in una “bolla”. La Rai sta ora sottoponendo ad altri controlli tramite tamponi molecolari tutti i suoi inviati alla fase finale degli ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Tre casi dità al-19 tra ial seguito della Nazionale di Mancini a. Fra questi anche Alberto Rimedio,Rai delle partite degli Azzurri aglipei, che non potrà dunque commentare la finale di domenica contro l’Inghilterra e dovrà essere sostituito. La Federcalcio intanto ha messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, nonostante squadra, staff e dirigenti in una “bolla”. La Rai sta ora sottoponendo ad altri controlli tramite tamponi molecolari tutti i suoi inviati alla fase finale degli ...

