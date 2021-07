Euro 2020: “Tifosi italiani non venite in Gb per la finale”, l’appello del ministro inglese. I media di irridono (Di venerdì 9 luglio 2021) “italiani, domenica non venite in Gb per la finale Italia-Inghilterra”. E’ l’accorato appello con il quale Grat Shapps, ministro dei Trasporti britannico, invita gli italiani a restare lontani dallo stadio Wembley. Attraverso un’intervista radiofonica io ministro ha poi aggiunto: “Se ci accorgiamo che le persone arrivano solo per questa partita, non potranno entrare e, proprio per questo, sono stati cancellati molti voli diretti e charter“. Wembley, dei sessantamila posti a disposizione, gli italiani ne occuperanno circa 10mila Certo non una bella notizia in fatto di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) “, domenica nonin Gb per laItalia-Inghilterra”. E’ l’accorato appello con il quale Grat Shapps,dei Trasporti britannico, invita glia restare lontani dallo stadio Wembley. Attraverso un’intervista radiofonica ioha poi aggiunto: “Se ci accorgiamo che le persone arrivano solo per questa partita, non potranno entrare e, proprio per questo, sono stati cancellati molti voli diretti e charter“. Wembley, dei sessantamila posti a disposizione, gline occuperanno circa 10mila Certo non una bella notizia in fatto di ...

