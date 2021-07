Euro 2020, tifosa inglese si assenta a lavoro per malattia. Inquadrata a Wembley e vista dal capo, è stata licenziata (Di sabato 10 luglio 2021) Nina Farooqi, tifosa inglese che mercoledì scorso si è data malata e per questo motivo non è andata a lavorare, è stata “beccata” dalle telecamere di Wembley mentre esultava per l’autogol di Simon Kjaer, che ha regalato il momentaneo pareggio all’Inghilterra contro la Danimarca. L’immagine, ripresa dalla televisione, non è sfuggita al suo capo, purtroppo la tifosa è stata licenziata dall’azienda dodici ore più tardi. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Nina Farooqi,che mercoledì scorso si è data malata e per questo motivo non è andata a lavorare, è“beccata” dalle telecamere dimentre esultava per l’autogol di Simon Kjaer, che ha regalato il momentaneo pareggio all’Inghilterra contro la Danimarca. L’immagine, ripresa dalla televisione, non è sfuggita al suo, purtroppo ladall’azienda dodici ore più tardi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

