Euro 2020, niente maxischermo all'Olimpico di Roma per la finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Euro 2020, niente maxischermo all'Olimpico di Roma domenica prossima per la finale tra Italia-Inghilterra. A deciderlo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'ultima riunione che si è tenuta in prefettura. Non trattandosi di un evento sportivo ma di pubblico spettacolo e tenendo conto della normativa sulla capienza al massimo avrebbero potuto assistere 1.000 spettatori. Per questo è stato valutato di non proiettare la partita all'Olimpico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

