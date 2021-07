Euro 2020, l’appello: tifate in sicurezza, mascherina e distanze (Di venerdì 9 luglio 2021) “Gli Europei di calcio 2021 stanno per finire”. Domenica ci sarà la finale Italia-Inghilterra. “Goditi lo spettacolo, ma fallo in sicurezza”, esorta via Twitter l’Oms Europa, ricordando in particolare di “indossare la mascherina”, di “mantenere il distanziamento” ed “evitare le situazioni affollate”. Oltre a questo, valutare attentamente i rischi ai quali ci si espone e curare l’igiene delle mani. Tifare sì, ma in sicurezza, raccomanda dunque l’Ufficio regionale Europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità: “Abbiamo tutti bisogno di SummerSense”, ammonisce l’Oms rilanciando ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) “Glipei di calcio 2021 stanno per finire”. Domenica ci sarà la finale Italia-Inghilterra. “Goditi lo spettacolo, ma fallo in”, esorta via Twitter l’Omspa, ricordando in particolare di “indossare la”, di “mantenere il distanziamento” ed “evitare le situazioni affollate”. Oltre a questo, valutare attentamente i rischi ai quali ci si espone e curare l’igiene delle mani. Tifare sì, ma in, raccomanda dunque l’Ufficio regionalepeo dell’Organizzazione mondiale della sanità: “Abbiamo tutti bisogno di SummerSense”, ammonisce l’Oms rilanciando ...

