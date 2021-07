Euro 2020, il monito di Oms Europa: “Tifate in sicurezza, mascherina e distanze” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Gli Europei di calcio 2021 stanno per finire. Goditi lo spettacolo, ma fallo in sicurezza“. Questo il monito dell’Oms Europa, che su Twitter ha voluto lanciare un messaggio per tutti i tifosi che seguiranno la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, ricordando in particolare di “indossare la mascherina“, “mantenere il distanziamento” ed “evitare le situazioni affollate“. Inoltre, il suggerimento è quello di valutare attentamente i rischi ai quali ci si espone e curare in particolar modo l’igiene delle mani. Ben venga il tifo dunque, ma con le dovute precauzioni, ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) “Glipei di calcio 2021 stanno per finire. Goditi lo spettacolo, ma fallo in“. Questo ildell’Omspa, che su Twitter ha voluto lanciare un messaggio per tutti i tifosi che seguiranno la finale ditra Italia e Inghilterra, ricordando in particolare di “indossare la“, “mantenere il distanziamento” ed “evitare le situazioni affollate“. Inoltre, il suggerimento è quello di valutare attentamente i rischi ai quali ci si espone e curare in particolar modo l’igiene delle mani. Ben venga il tifo dunque, ma con le dovute precauzioni, ...

