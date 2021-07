Euro 2020, Coverciano: 3 giornalisti positivi. La Rai sostituirà Alberto Rimedio per Italia-Inghilterra (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono tre i contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti Italiani al seguito della Nazionale che giocherà la finale contro l'Inghilterra, domenica 11 luglio 2021 a Wembley. Tra loro anche Alberto Rimedio, telecronista Rai delle partite degli azzurri, che sarà sostituito domenica. Mentre la Federcalcio ha messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono tre i contagiati al covid nella comitiva deini al seguito della Nazionale che giocherà la finale contro l', domenica 11 luglio 2021 a Wembley. Tra loro anche, telecronista Rai delle partite degli azzurri, che sarà sostituito domenica. Mentre la Federcalcio ha messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico diL'articolo proviene da Firenze Post.

