Euro 2020, Ceferin: “Non ci sarà un altro Europeo itinerante” (Di venerdì 9 luglio 2021) Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, è intervenuto a Bbc Sport, dichiarando che non ci sarà più un Europeo itinerante: “Io non supporterei una nuova edizione itinerante degli Europei – dichiara Ceferin- perché è impegnativo e, in parte, scorretto. Alcune squadre devono spostarsi molto più rispetto ad altre, non è giusto anche per i tifosi. Alcuni di essi erano a Roma, poi, dopo soli due giorni, dovevano recarsi a Baku. Non credo che lo realizzeremo in futuro“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Aleksander, presidente dell’Uefa, è intervenuto a Bbc Sport, dichiarando che non cipiù unpeo: “Io non supporterei una nuova edizionedeglipei – dichiara- perché è impegnativo e, in parte, scorretto. Alcune squadre devono spostarsi molto più rispetto ad altre, non è giusto anche per i tifosi. Alcuni di essi erano a Roma, poi, dopo soli due giorni, dovevano recarsi a Baku. Non credo che lo realizzeremo in futuro“. SportFace.

