Euro 2020, caso covid in squadra Rai (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella spedizione Rai di giornalisti e operatori inviati per seguire gli Europei di calcio, a quanto si apprende, c’è un caso positivo al covid-19 a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale e base operativa della squadra della tv pubblica che segue Euro 2020. Altri 3 casi sospetti a Wembley (Londra), dove tra l’altro, domenica si svolgerà la finale fra Italia e Inghilterra, ma ancora nulla di certo. Proprio in questo momento sono in corso i tamponi molecolari per i soggetti interessati. E i risultati dovrebbero arrivare nel pomeriggio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella spedizione Rai di giornalisti e operatori inviati per seguire glipei di calcio, a quanto si apprende, c’è unpositivo al-19 a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale e base operativa delladella tv pubblica che segue. Altri 3 casi sospetti a Wembley (Londra), dove tra l’altro, domenica si svolgerà la finale fra Italia e Inghilterra, ma ancora nulla di certo. Proprio in questo momento sono in corso i tamponi molecolari per i soggetti interessati. E i risultati dovrebbero arrivare nel pomeriggio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Advertising

EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - SkySport : ?? LA FINALE DEGLI EURO 2020 PRENDE FORMA ???? ITALIA-INGHILTERRA ?????????????? ?? L’11 luglio a WEMBLEY ?? ? ? Nascono i gagl… - SpotandWeb : Nuova notizia: Euro 2020: per il web gli azzurri sono già dei campioni - flacqua : RT @aspeciale: Gentiloni racconta a @mariatad i suoi riti scaramantici prima della finale di Euro 2020 EU's Gentiloni explains his pre-Eur… -