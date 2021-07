Euro 2020 | allarme a Coverciano | alcuni giornalisti risultati positivi al Covid 19

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’entusiasmo per la finale di– prevista per la prossima domenica 11 luglio – ha, peristanti, permesso agli italiani di dimenticare una realtà che esiste e che purtroppo ancora condiziona al mondo la vita: il. Nelle ultime ore quattro trae operatori Rai, che seguono la Nazionale dagli inizi della competizione e che sono attualmente a, sonoal coronavirus. Tra loro c’è anche Alberto Rimedio, telecronista di tutte le gare degli Azzurri. È lecito presumere che verrà sostituito per la ...