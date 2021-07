Etna | nuova spettacolare eruzione nella notte | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 luglio 2021) Alte fontane di lava hanno illuminato questai cieli catanesi, regalando immagini a dir poco spettacolari e suggestive. A distanza di sole 48 ore dalla violentadi mercoledì, l'è stato protagonista di un nuovo parossismo - il quarantacinquesimo per l'esattezza - che ha raggiunto il suo picco massimo intorno alle 23. L'alta nube di fumo e materiale vulcanico si è innalzata per oltre 6,6 km nell'atmosfera, provocando la discesa di una piccola colata lavica che si è spinta in direzione sud-ovest. Guarda tutti iL'continua a dare spettacolo: ...