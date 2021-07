Estate in diretta in onda anche domenica prima della finalissima Italia-Inghilterra (Di venerdì 9 luglio 2021) Sarà una lunga giornata per i tifosi Italiani quella di domenica. E sarà una giornata tutta da vivere anche su Rai 1 per il pubblico che cerca compagnia dal piccolo schermo. La Rai sceglie di mandare in campo la sua formazione migliore e al momento, i nomi da schierare sono quelli di Roberta Capua e Gianluca Semprini che, con Estate in diretta, stanno facendo un ottimo lavoro. Si sono ritrovati in mano casi di cronaca trattati nei mesi precedenti, notizie drammatiche come la morte di Raffaella Carrà e poi questa finalissima di Euro 2020 di cui parlare. Estate in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 luglio 2021) Sarà una lunga giornata per i tifosini quella di. E sarà una giornata tutta da viveresu Rai 1 per il pubblico che cerca compagnia dal piccolo schermo. La Rai sceglie di mandare in campo la sua formazione migliore e al momento, i nomi da schierare sono quelli di Roberta Capua e Gianluca Semprini che, conin, stanno facendo un ottimo lavoro. Si sono ritrovati in mano casi di cronaca trattati nei mesi precedenti, notizie drammatiche come la morte di Raffaella Carrà e poi questadi Euro 2020 di cui parlare.in ...

