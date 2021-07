Estate a Corte: 45 serate di cinema sotto le stelle alla fondazione Foqus di Napoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Dal 13 luglio al 5 settembre proiezioni, dibattiti e incontri da Foqus nei Quartieri Spagnoli di Napoli: al via con “Le Sorelle Macaluso” di Emma Dante, tanto spazio al cinema campano e ai protagonisti degli Oscar. cinema sotto le stelle nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Torna “Estate a Corte”, la rassegna ospitata nella Leggi su 2anews (Di venerdì 9 luglio 2021) Dal 13 luglio al 5 settembre proiezioni, dibattiti e incontri danei Quartieri Spagnoli di: al via con “Le Sorelle Macaluso” di Emma Dante, tanto spazio alcampano e ai protagonisti degli Oscar.lenel cuore dei Quartieri Spagnoli di. Torna “”, la rassegna ospitata nella

