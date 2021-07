Estate a Corte 2021 | 45 serate di cinema sotto le stelle nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 luglio 2021)leneldeidi. Torna “”, la rassegna ospitata nelladell’Arte di Foqus (Via Portacarrese a Montecalvario, 69) che si svolgerà in 45dal 13 luglio al 5 settembre, tra proiezioni e incontri con i protagonisti delitaliano (prezzo 5 euro, apertura ore 20, inizio spettacoli ore 21), con la direzione artistica di Giuseppe Colella in collaborazione con Pietro Pizzimento e Fabio Gargano e con Bronx ...