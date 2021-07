Esclusiva: Salernitana, svolta Di Carmine per l’attacco (Di venerdì 9 luglio 2021) La Salernitana piomba a sorpresa su Samuel Di Carmine. Dopo i tentativi per Mota Carvalho, che proseguiranno, il club granata vuole intanto chiudere per l’attaccante classe 1988 rientrato a Verona dal prestito di Crotone. La trattativa è in stato avanzato, Di Carmine ha un altro anno di contratto con l’Hellas, la Salernitana gli propone un biennale e si viaggia velocemente verso la definizione. Di Carmine ha molto mercato in B, ci ha provato anche il Brescia come raccontato ieri, ma la Salernitana è in chiaro vantaggio. Foto: Twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Lapiomba a sorpresa su Samuel Di. Dopo i tentativi per Mota Carvalho, che proseguiranno, il club granata vuole intanto chiudere per l’attaccante classe 1988 rientrato a Verona dal prestito di Crotone. La trattativa è in stato avanzato, Diha un altro anno di contratto con l’Hellas, lagli propone un biennale e si viaggia velocemente verso la definizione. Diha molto mercato in B, ci ha provato anche il Brescia come raccontato ieri, ma laè in chiaro vantaggio. Foto: Twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Salernitana Catanzaro attivo sul mercato: in arrivo Rolando, Fella e Gatti La notizia dei vicini trasferimenti è stata diffusa in esclusiva da Alfredopedulla.com . Rolando ha ... una porterebbe in squadra l'attaccante Giuseppe Fella della Salernitana , l'altra riporterebbe in ...

Serie A, Dazn presenta la nuova stagione: Giorgia Rossi e Federica Zille i nuovi volti Parte la stagione di Dazn , che da quest'anno avrà le 10 gare di Serie A (sette in esclusiva e tre in coesclusiva). Tra i nuovi volti Massimo Ambrosini , Alessandro Matri , Giampaolo ...La Salernitana è ...

Al via assemblea della Lega A, finalmente c’è anche la Salernitana StampaÈ cominciata l’assemblea della Lega Serie A, convocata in videoconferenza: tra i club è ammessa e presente anche la Salernitana, per la prima volta, dopo il via libera del Consiglio federale del ...

