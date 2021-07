ENEA | siglato accordo con Shell Energy per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Italia

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Realizzare soluzioni energetiche sostenibili e promuovere la conversione a idrogeno dei processi industriali, in particolare green hydrogen, a supportotransizione energetica del Paese. Con questo obiettivohannoundi collaborazione triennale per la ricerca e lodi tecnologie innovative nel campo, con particolare focus sulla decarbonizzazione dei settori energivori. L’– spiegain una nota – prevede la ...

Teleborsa

Con questo obiettivo Enea e Shell Energy Italia hanno siglato un accordo di collaborazione triennale per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell'idrogeno, con particolare focus sulla decarbonizzazione dei settori energivori.