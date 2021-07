Empoli | anziana ritrovata in Arno viva Era scomparsa da casa Indaga la polizia

(Di venerdì 9 luglio 2021) L'è stata riportata in cima all'argine con l'aiuto dei vigili del fuoco e poi ricoverata all'ospedale didove sono in corso esami. Ancora da accertare se la donna si sia diretta da sola fino al luogo dov'è stata trovata oppure se qualcuno ce l'abbia portata.laL'articolo proviene da Firenze Post.

L'anziana è stata riportata in cima all'argine con l'aiuto dei vigili del fuoco e poi ricoverata all'ospedale di Empoli dove sono in corso esami. Ancora da accertare se la donna si sia diretta da sola ...I familiari avevano perso ogni sua traccia da ieri (8 luglio) e avevano allertato le autorità per le ricerche. Dopo una notte di apprensione è stata ritrovata viva Franca Casini, 81 anni di Avane, fra ...