Emergenza Infermieri in OSPEDALI ed RSA (Di sabato 10 luglio 2021) La carenza di sanitari mette a rischio la chiusura di interi reparti negli OSPEDALI privati accreditati, soprattutto a Bologna e in tutta la regione. L’AIOP Emilia-Romagna richiede un intervento urgente alla Regione, offrendosi come parte attiva nelle iniziative di reperimento degli Infermieri. Bologna, 9 luglio La carenza di personale Infermieristico continua a far preoccupare le strutture sanitarie del privato accreditato a Bologna come in tutta l’Emilia-Romagna. Alla mancanza di Infermieri si aggiunge l’impossibilità di reperire il personale medico, specialmente, per le Guardie Mediche. Se Regione e Governo non ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) La carenza di sanitari mette a rischio la chiusura di interi reparti negliprivati accreditati, soprattutto a Bologna e in tutta la regione. L’AIOP Emilia-Romagna richiede un intervento urgente alla Regione, offrendosi come parte attiva nelle iniziative di reperimento degli. Bologna, 9 luglio La carenza di personalestico continua a far preoccupare le strutture sanitarie del privato accreditato a Bologna come in tutta l’Emilia-Romagna. Alla mancanza disi aggiunge l’impossibilità di reperire il personale medico, specialmente, per le Guardie Mediche. Se Regione e Governo non ...

