Emergenza 118, Ficco (Saues): Il Governo sostenga l’emendamento sul passaggio alle Asl dei medici convenzionati (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Governo dimostri realmente volontà politica: se necessario sostenga anche finanziariamente l’emendamento al sostegni bis che consente il passaggio dei medici convenzionati di Emergenza territoriale-118 alla dipendenza delle Asl”. Lo afferma il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo Emergenza urgenza sanitaria-118, Paolo Ficco, per il quale “esistono ancora dei margini di agibilità politica per il via libera al provvedimento”. “Diversamente – aggiunge il presidente del Saues – chiediamo al ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 luglio 2021) Ildimostri realmente volontà politica: se necessarioanche finanziariamenteal sostegni bis che consente ildeiditerritoriale-118 alla dipendenza delle Asl”. Lo afferma il presidente nazionale del, sindacato autonomourgenza sanitaria-118, Paolo, per il quale “esistono ancora dei margini di agibilità politica per il via libera al provvedimento”. “Diversamente – aggiunge il presidente del– chiediamo al ...

Advertising

jmswanfilter : 113 perché è un'emergenza, 118 per soccorrermi dopo aver visto le foto - HSimbad : RT @CdT_Online: Per tutta la notte e parte della mattinata è stato impossibile raggiungere i numeri 112, 117, 118 e 144. Disappunto verso l… - CdT_Online : Per tutta la notte e parte della mattinata è stato impossibile raggiungere i numeri 112, 117, 118 e 144. Disappunto… - ilSipontinoNet : Servizio di Emergenza-Urgenza di #Foggia ?? '..Una delle lacune alla quale porre subito rimedio è il numero insuffic… - marghiadnsal : Un protocollo per accelerare gli interventi di emergenza salvavita. SIS 118 e @fedcons insieme per progetto… -