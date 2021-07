Emanuele Trevi trionfa al Premio Strega con “Due vite” e con il suo look

(Di venerdì 9 luglio 2021) Lo scrittore, oltre ad aver incassato la vittoria con il suo romanzo sull’amicizia ha sbaragliato la concorrenza anche in fatto di stile, presentandosi alla cerimonia di premiazione con ai piedi un modello delle “iconiche” scarpe gialle e blu della catena di supermercati Lidl «Più che per lo, diricorderemo le scarpe della Lidl» e ancora: «Ha vinto, hanno vinto le scarpe della Lidl».ale i social si scatenano, incoronandolo, per una notte, anche re di stile. Lo scrittore, oltre ad aver ...

ha vinto il Premio Strega 2021 con 187 voti per il suo 'Due vite', "un libro che non assomiglia a nessun altro" come ha sottolineato Francesco Piccolo che lo ha presentato a questa ...Il vincitore della LXXV edizione del Premio Stregasarà ospite della tappa viestana di FestambienteSud. Lunedì 2 agosto alle 10.30 lo scrittore e critico letterario romano " che con " Due vite " (Neri Pozza) si è aggiudicato il ...Va a Emanuele Trevi il Premio Strega 2021 per il suo “Due vite”, "un libro che non assomiglia a nessun altro" come ha sottolineato Francesco Piccolo che lo ha presentato a questa edizione del più impo ...Roma – Emanuele Trevi con “Due vite” (edizioni Neri Pozza) ha vinto questa sera la 75\^ edizione del Premio Strega. Lo scrittore romano, 57 anni, ha ottenuto 187 voti. La cer ...