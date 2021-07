Egitto | il piano di Al-Sisi per schiacciare i nemici | giovani | Fratelli Musulmani e progressisti Impiccati e incarcerati a vita

(Di venerdì 9 luglio 2021) Non ne dovrà restare nemmeno uno. L’obiettivo del regime del Cairo in questi otto anni di dittatura vecchio stile è stato eliminare il dissenso interno per mantenere l’ordine e fare bella figura con le grandi potenze internazionali e regionali, a partire da Israele. Dal 2013 a oggi il presidente Abdel Fattah al-e i suoi più stretti collaboratori hanno applicato unstudiato nei minimi dettagli che consentisse loro di ottenere una anestetizzazione del pensiero ostile, schiacciando i presuntidello Stato. Lo hanno fatto seguendo una strategia a due velocità figlia di quanto accaduto nel gennaio 2011, la data spartiacque ...

Il Fatto Quotidiano

