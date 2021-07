Ecco le prossime sfide dell’industria farmaceutica (Di venerdì 9 luglio 2021) Chi c’era e che cosa si è detto nel corso dell’assemblea annuale di Farmindustria, presieduta da Massimo Scaccabarozzi Un commosso ricordo per le vittime del covid-19 e per chi, a causa della pandemia, non è riuscito ad avere cure adeguate. Così si è aperta l’assemblea annuale di Farmindustria, evento svolto presso l’Auditorium della Conciliazione in parte in presenza e in parte in remoto. All’assemblea hanno partecipato i ministri dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti (Lega), della Salute Roberto Speranza (Leu) e degli Affari regionali Mariastella Gelmini (Forza Italia). Assemblea Farmindustria: i dati di un settore in espansione Oltre 34 miliardi di euro: è questo il valore ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Chi c’era e che cosa si è detto nel corso dell’assemblea annuale di Farmindustria, presieduta da Massimo Scaccabarozzi Un commosso ricordo per le vittime del covid-19 e per chi, a causa della pandemia, non è riuscito ad avere cure adeguate. Così si è aperta l’assemblea annuale di Farmindustria, evento svolto presso l’Auditorium della Conciliazione in parte in presenza e in parte in remoto. All’assemblea hanno partecipato i ministri dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti (Lega), della Salute Roberto Speranza (Leu) e degli Affari regionali Mariastella Gelmini (Forza Italia). Assemblea Farmindustria: i dati di un settore in espansione Oltre 34 miliardi di euro: è questo il valore ...

