Dybala Juventus | contatti frequenti per il rinnovo | le cifre in ballo

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 9 luglio 2021)– Novità importantissima per quanto riguarda il futuro della Joya.e Cherubini si sono sentiti nei giorni scorsi e si sono dati appuntamento alla prossima settimana, subito dopo il raduno. Intanto Jorge Antun, agente e amico di famiglia di Paulo, dall’Argentina e? pronto a volare in Italia per riprendere il filo del discorso con nuovi interlocutori (il suo arrivo e? previsto a meta? luglio, subito dopo l’inizio del ritiro).in vista:e dettagli A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che fa anche il punto su ciò che la ...