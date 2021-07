Due turisti stranieri nelle Marche positivi alla Delta, scatta l'emergenza: organizzato il rimpatrio. Anconetani contagiati in vacanza in ... (Di venerdì 9 luglio 2021) ANCONA Era solo questione di ore, visto che la variante Delta sta velocemente prendendo il posto di quella inglese e diventerà prevalente nel giro di un amen. Anche nelle Marche è stato segnalato il ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 9 luglio 2021) ANCONA Era solo questione di ore, visto che la variantesta velocemente prendendo il posto di quella inglese e diventerà prevalente nel giro di un amen. Ancheè stato segnalato il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente sul Garda: chiesto l'arresto per uno dei due turisti tedeschi. Mandato di arresto europeo, ora decide Mo… - kissingpigs : RT @SardiniaPost: Sopresi a rubare la sabbia di Is Arutas: oltre mille euro di multa per due turisti - #Sardegna - alessandropazza : La Spagna riapriva. Bisognava riaprire anche noi urlavamo #Salvini e #Meloni, perché i turisti sarebbero andati lì.… - greygooseonice : RT @gian_d_gian: Furto di sabbia a Is Arutas, multa da 1000 euro a due turisti Furto di sabbia a Is Arutas, multa da 1000 euro a due turist… - gian_d_gian : Furto di sabbia a Is Arutas, multa da 1000 euro a due turisti Furto di sabbia a Is Arutas, multa da 1000 euro a due… -