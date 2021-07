Dua Lipa citata in giudizio per aver pubblicato la foto di un paparazzo su Instagram

Advertising

giornalettismo : La storia di #DuaLipa aggiunge una nuovo capitolo alla questione diritti d'autore e #foto pubblicate sui… - Ary1797 : RT @Radio105: Noi non vediamo l'ora di vederla anche al cinema?? e voi? #DuaLipa - Radio105 : Noi non vediamo l'ora di vederla anche al cinema?? e voi? #DuaLipa - ikiorog : RT @sirwhitfield: -321 giorni al concerto di Dua Lipa. - Nicklaux_ : RT @ofovwe: Dua Lipa x Dababy- Levitate -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa

Come si legge su Deadline, è stata avviata la produzione del film di spionaggio Argylle, diretto dal regista Matthew ...è entrata a far parte del cast del film 'Argylle', diretto da Matthew Vaughn. La cantante sta per debuttare come attrice, e affiancherà importanti attori come Henry Cavill e Sam Rockwell. La ...Matthew Vaughn ha scelto un cast d'eccezione per il suo nuovo film di spionaggio Argylle tratto dal romanzo di prossima pubblicazione ...THR riporta che la vincitrice del Grammy farà il suo debutto come attrice insieme a un cast davvero stellare nel nuovo film di Mathew Vaughn: Argylle un thriller di spionaggio, di cui Dua curerà anche ...