"Droghiamoci tutti!" La campagna per il vaccino vista da Oliviero Toscani

(Di venerdì 9 luglio 2021) “Non mi faccia raccontare le fotografie che avrei usato, le immagini non si possono rappresentare con le parole”.dice che quando prova a spiegare le sue idee fotografiche al telefono “tutti pensano a delle foto tremende”. Ma, in fondo, dietro agli scatti delle campagne di comunicazione, non ci sono che le idee. Allora basta farsi raccontare il messaggio su cui avrebbe puntato per provare a immaginare come sarebbe laper promuovere ilanti Covid firmata. “Punterei tutto sulla voglia di vivere”, dice al Foglio il fotografo che per una vita – compie ottant'anni ...