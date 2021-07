Dr Death | l' uscita italiana su Starzplay svelata nel teaser

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 luglio 2021) Eccol'di Dr., inquietante serie medica con Joshua Jackson e Christian Slater, in arrivo su, il servizio di streaming premium internazionale di STARZ, ha annunciato oggi con unl'dell'attesissima serie limitata Dr., lo show sarà presentato in anteprima il 12 settembre esclusivamente in Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e America Latina. La serie farà il suo debutto europeo il 30 agosto al Seriesmania a Lilles, in Francia. ...