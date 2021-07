Dopo Lucas Peracchi, Mercedesz Henger ha ripreso i rapporti con la madre? (Di venerdì 9 luglio 2021) Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati Dopo una storia d’amore lunga e tormentata e soprutto Dopo numerose rotture e riavvicinamenti. Intervistata da “Novella 2000” in edicola questa settimana, la figlia di Riccardo Schicchi ed Eva Henger ha spiegato come sta affrontando questo periodo non proprio sereno che segue la fine di un amore in cui aveva creduto molto e soprattutto ha rivelato se, ora che non c’è più Lucas di mezzo, i rapporto tra lei e sua madre sono migliorati. Mercedesz Henger si ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 luglio 2021)si sono lasciatiuna storia d’amore lunga e tormentata e sopruttonumerose rotture e riavvicinamenti. Intervistata da “Novella 2000” in edicola questa settimana, la figlia di Riccardo Schicchi ed Evaha spiegato come sta affrontando questo periodo non proprio sereno che segue la fine di un amore in cui aveva creduto molto e soprattutto ha rivelato se, ora che non c’è piùdi mezzo, i rapporto tra lei e suasono migliorati.si ...

Advertising

_magicx1d_ : Buongiorno lucas annunciarlo due ore dopo l'uscita no eh? - IsaeChia : Mercedesz Henger rivela se si è riavvicinata a sua madre Eva dopo la fine della storia con Lucas Peracchi #isola… - zazoomblog : Mercedesz Henger dopo l’addio a Lucas Peracchi sto cercando di affrontarla - #Mercedesz #Henger #l’addio #Lucas - notyourpapillon : DOPO HONGJOONG, YUNHO E WINWIN CI VOLEVA PROPRIO ANCHE LUCAS PER FAR IMPAZZIRE L’UNICO NEURONE BUONO CHE MI ERA RIM… - STnews365 : Serie A, Lazio: Sarri chiede Lucas Torreira Come scrive -