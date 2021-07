Dopo le parole di Adani, è dura pensare che Sky non l’abbia fatto fuori per Allegri (Di venerdì 9 luglio 2021) Quando gli scazzi restavano urla ovattate in stanze chiuse, e porte sbattute, e vaffanculo privati, il licenziamento era un atto magari violento, ma intimo. Ora alla telefonata d’esonero segue – quasi un nesso sinaptico – la replica pubblica. Che ha sempre lo stesso tono barricadero: «Non negozieró mai su valori e libertà, mai» La telefonata in sé viene contrabbandata al proprio seguito come un oltraggio al pudore, all’amor proprio, una scortesia. Un disonore. Come essere lasciati con un sms: non si fa, lo sanno tutti dai tempi delle medie. E’ curioso che Lele Adani rinfacci a Sky, a mezzo social, questo scadente distanziamento nel dirsi addio. Certe cose, cioè, andrebbero ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021) Quando gli scazzi restavano urla ovattate in stanze chiuse, e porte sbattute, e vaffanculo privati, il licenziamento era un atto magari violento, ma intimo. Ora alla telefonata d’esonero segue – quasi un nesso sinaptico – la replica pubblica. Che ha sempre lo stesso tono barricadero: «Non negozieró mai su valori e libertà, mai» La telefonata in sé viene contrabbandata al proprio seguito come un oltraggio al pudore, all’amor proprio, una scortesia. Un disonore. Come essere lasciati con un sms: non si fa, lo sanno tutti dai tempi delle medie. E’ curioso che Lelerinfacci a Sky, a mezzo social, questo scadente distanziamento nel dirsi addio. Certe cose, cioè, andrebbero ...

