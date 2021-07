Dopo l’addio in diretta, il motivo: il conduttore cacciato “con una telefonata” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Questo è il mio ultimo evento Sky Sport”. Sorpresa sul finale della partita tra Inghilterra e Danimarca agli Europei 2021: un addio in piena regola e in diretta quello del conduttore sportivo che così ha annunciato al pubblico ma anche al collega storico. Voce rotta e qualche secondo di silenzio legato alla commozione sua ma anche del commentatore con cui ha fatto coppia fissa su Sky e raccontato tantissime partite, Riccardo Trevisani. Mercoledì 7 luglio, esattamente al 120esimo minuto della semifinale di Euro 20 poi vinta 2-1 dagli inglesi ai supplementari che dunque domenica sfideranno in finale gli Azzurri Lele Adani ha dato questo annuncio. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) “Questo è il mio ultimo evento Sky Sport”. Sorpresa sul finale della partita tra Inghilterra e Danimarca agli Europei 2021: un addio in piena regola e inquello delsportivo che così ha annunciato al pubblico ma anche al collega storico. Voce rotta e qualche secondo di silenzio legato alla commozione sua ma anche del commentatore con cui ha fatto coppia fissa su Sky e raccontato tantissime partite, Riccardo Trevisani. Mercoledì 7 luglio, esattamente al 120esimo minuto della semifinale di Euro 20 poi vinta 2-1 dagli inglesi ai supplementari che dunque domenica sfideranno in finale gli Azzurri Lele Adani ha dato questo annuncio. ...

MCriscitiello : MAURIZIO SARRI OSPITE DI SPORTITALIAMERCATO. Ore 23.00! Torna a parlare dopo l’addio alla Juve. @AlfredoPedulla… - rositamartinel1 : @leonzan75 Lo fa apposta per far capire che non gliene frega nulla di tutte le critiche che gli sono piombate addosso dopo l'addio al Milan - manuelgiancale : RT @Radio_Speaker: Dopo l'addio a Radio Veronica One, @manuelgiancale ci lascia intuire con un post sui suoi social che presto sarà in onda… - whoviansoul : Sempre detto che un film su di lei avrebbe funzionato a pieno- sono stati bravi a riempire tanti pezzi mancanti e a… - sportli26181512 : Adani: 'Sky? La fine con una telefonata. Non negozio sulla mia libertà': Adani: 'Sky? La fine con una telefonata. N… -