(Di venerdì 9 luglio 2021) Anche il secondo uomo che si trovava neldia San Giuliano Terme, dove il 3 luglio sonotravolte da un mezzo agricolo Sara El Jaafarii e Hanan Nekhla, è adesso a disposizione degli inquirenti. Dopo l’interrogatorio del suo connazionale di 35 anni presente quella sera, che due giorni fa in Procura a Lodi aveva riferito della presenza sul posto, oltre alle due ragazze, di altre cinque persone, ildi origine marocchina si è costituito ai carabinieri dopo giorni in cui risultavadai militari dell’Arma. Su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare per fatti precedenti e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme venerdì mattina al… - repubblica : ?? San Donato Milanese, morte le due giovani scomparse. Una delle donne aveva lanciato l'allarme: 'Siamo state inves… - fattoquotidiano : Donne morte nel campo di mais, si costituisce il 21enne ricercato: trasferito nel carcere di San Vittore - Amando_Disney : RT @BSNewsItalia: BOOM: Madonna ha postato questa Instagram story in cui supporta Britney ed il movimento #FreeBritney. “Ridatele la sua… - Miss_Marit : Ave Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne morte

... muovere quel corpo perfetto capace di ipnotizzare uomini,e Topo Gigio in egual misura, ... E oggi c'è chi crede che la suapossa fare per il Ddl Zan quello che ladi Judy Garland fece ...La schiavitù è stata abolita tanto tempo fa!all'avido patriarcato che da secoli fa questo alle. Questa è una violazione dei diritti umani! Britney, stiamo venendo a tirarti fuori dalla ...Britney Spears ha ricevuto la piena solidarietà da parte della signora del pop Madonna che ha affermato in sua difesa: "Ridatele la sua vita".Le due vittime, il 21enne e il 35enne avrebbero trascorso la serata in casa, per poi uscire, incontrare le altre tre persone e in loro compagnia continuare a bere e consumare cocaina nel campo di mais ...