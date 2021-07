Domenica a Londra raddoppia il sogno | a Wembley la Nazionale per gli Europei | a Wimbledon Berrettini storico finalista

(Di venerdì 9 luglio 2021) Non ci si mette molto ad andare da. Lo stadio del calcio fra i più famosi al mondo e il tempio del tennis. In entrambi i casi è l'erba londinese più pregiata per chi fa sport. Non ...

Sarà dunque il numero 1 al mondo il rivale di Matteo Berrettini nella finale disui prati ... che ha già scritto la storia diventando il primo italiano a giocarsi una finale Slam a, non ...Nel nostro caso poi la distinzione non esiste perché comunquesarà l'Italia protagonista ...diventa dunque il centro dei sogni, il luogo dei desideri azzurri. Berrettini oggi ha vinto ...Domenica 11 luglio non prendete impegni perchè sarà una giornata imperdibile per lo sport (italiano e non) e si potrà vivere tutta su Sky. Dalla finale della Copa America, passando per l'ultimo atto d ...Domenica 11 luglio 2021. Segnatevi questa data, perché rimarrà per sempre nella gloriosa storia dello sport italiano. Nella stessa giornata e nella stessa città ci giocheremo la finale di Wimbledon e ...