Documentarista del National Geographic precipita nella zona del Curò: gravissimo (Di venerdì 9 luglio 2021) Grave incidente montano nel pomeriggio di venerdì 9 luglio a Valbondione. Un Documentarista di 35 anni del National Geographic è rimasto ferito in modo gravissimo nella zona del Curò, dopo essere precipitato in una zona impervia. Stando a quando si apprende, era specializzato nell’uso di droni e stava realizzando un servizio sugli stambecchi che vivono nella zona della diga del Barbellino. Ancora sconosciute le cause e la dinamica della caduta: l’allarme è scattato attorno alle 16.45 e sul posto si sono ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 luglio 2021) Grave incidente montano nel pomeriggio di venerdì 9 luglio a Valbondione. Undi 35 anni delè rimasto ferito in mododel, dopo essereto in unaimpervia. Stando a quando si apprende, era specializzato nell’uso di droni e stava realizzando un servizio sugli stambecchi che vivonodella diga del Barbellino. Ancora sconosciute le cause e la dinamica della caduta: l’allarme è scattato attorno alle 16.45 e sul posto si sono ...

Advertising

webecodibergamo : Il 35enne è un documentarista del National Geographic Dall'Inghilterra al Barbellino per fotografare gli stambecchi - 3282_J : RT @orasolaretv2000: #8luglio h14 #orasolaretv2000 @VeltroniWalter, una lunga carriera politica, documentarista, scrittore di romanzi e di… - LeandroV05 : RT @ProvinciaTrento: ???????In questi giorni in #Trentino un'antropologa e un fotografo documentarista del @MiC_Italia per raccogliere testimo… - ICPI_MiBACT : RT @ProvinciaTrento: ???????In questi giorni in #Trentino un'antropologa e un fotografo documentarista del @MiC_Italia per raccogliere testimo… - ProvinciaTrento : ???????In questi giorni in #Trentino un'antropologa e un fotografo documentarista del @MiC_Italia per raccogliere test… -