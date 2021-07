Dieta mediterranea contro malattie gastro-intestinali

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Con la calura estiva aumentano o si acutizzano i disturbi. Gonfiore, mal di pancia, stipsi alternata a diarrea diventano i nemici numero uno delle vacanze di milioni di italiani. In realtà è possibile coniugare gusto e salute. Anzi, con il gusto è possibile proteggere o addirittura migliorare la propria salute. E’ questo il tema centrale del progetto Consulcesi e Sanità In-formazione ‘Gusto è Salute’. Un’iniziativa pensata per formare medici di famiglia, nutrizionisti, infermieri e gli altri operatori sanitari per arrivare così alla popolazione generale. “Colite, disturbi dell’alvo, reflusso, gonfiore sono la spia di numerose ...