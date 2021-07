Diana Del Bufalo, avete mai visto sua mamma? Sono due gocce d’acqua (Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Diana Del Bufalo, la mamma Ornella Pratesi appare spesso tra le sue storie social, l’avete mai vista? E’ una famosa artista. Diana Del Bufalo, la mamma Ornella Pratesi è sempre con lei, avete notato quanto si somigliano? Anche lei è una famosa artista, ecco che cosa fa nella vita. L’attrice è molto legata alla sua Leggi su youmovies (Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Del, laOrnella Pratesi appare spesso tra le sue storie social, l’mai vista? E’ una famosa artista.Del, laOrnella Pratesi è sempre con lei,notato quanto si somigliano? Anche lei è una famosa artista, ecco che cosa fa nella vita. L’attrice è molto legata alla sua

Advertising

IlContiAndrea : Non era perfetta, del resto chi di noi lo è, ma Diana ha senza dubbio segnato un'epoca. Una donna intelligente e se… - janjangvu : è hoseok che gli fa il sorriso a cuore più gigante del mondo mentre si guardano e seokjin che continua a sorridere… - BgoOlsson : RT @fravella74: Uno dei sorrisi più belli, auguri lady, principessa del popolo #Diana - _roxy_diana : RT @nomorebadvibess: quando fai notare ad una persona che ci sei rimasta male per una cosa e questa persona lo fa di nuovo vuol dire che no… - ASACERT : 14/07 h 18:00 diretta di @ASACERT per parlare di: «Quale rivoluzione gentile porterà le donne alla 'Presa della Bas… -