Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla legge Zan

Afia, afia, afia… Pariva che l'Affriche fussa vinute a Marinelle pi vidiri l'effecta che faci. A Multibano inveci ci faciva l'effecta di farisi firriari i cabbasisa. Nianche la natata che si faciva omnis matine lo faciva stari frisca e la cuntrura pi iddo eri nu supplitia de Tantala. Ma pejora supplitia eri quanno sunava il mallitta tilifuna pirchia nella stascione eri macari na camurria tinirsa il tilifuna vicina alle grecchia. "Catarè, ma pirchia non ti faci na pinnichella dintra la cuntrura?". "Dutturi, ma che fusse sta piccichella?". Muntilbano: "Catarè, quanno ti addorma per pauca urata dintra la cuntrura". Catarelli: "Ura havia capita: ma abbasta che lia dice durmuta che si capiscia ...

