Di Marzio: "Spalletti aziendalista, forse si è accontentato" (Di venerdì 9 luglio 2021) Di Marzio: "Spalletti aziendalista, forse si è accontentato. Euro 2020 organizzato a uso e consumo dell'Inghilterra" A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Marte Sport Live", è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, per parlare del Napoli, Di Spalletti e di De Laurentiis. Queste le sue parole: SULL'INNO DELL'ITALIA "Inno d'Italia? Bisognerebbe suonarlo anche prima delle partite di Serie A. Sarebbe bello per tenere i giovani legati alla patria, al di là di ogni discorso politico. Questo Europeo è stato organizzato a uso e consumo dell'Inghilterra, dopo 55 anni ...

