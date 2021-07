Di Battista sulla svolta governista del M5s su Tpi: 'E' un fallimento, settimana catastrofica per il Movimento' (Di venerdì 9 luglio 2021) Di Battista non ha risparmiato il Movimento 5 Stelle dicendo la sua e criticando fortememente la svolta governista del M5s su Tpi: 'Il fallimento dell'ala governista del M5s è un dato di fatto e solo ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 luglio 2021) Dinon ha risparmiato il5 Stelle dicendo la sua e criticando fortememente ladel M5s su Tpi: 'Ildell'aladel M5s è un dato di fatto e solo ...

Advertising

globalistIT : - AlfioCaruso2 : I dubbi sulla riforma #Cartabia vengono annullati con la cartolina spedita dalla Bolivia dall'allegro cazzaro #Di… - donata_vigoni : @Tersite66 @TozziAlberto @Davide_Battista @RobertoBurioni Certo, sono d'accordo sulla prevenzione, ma fatta agendo… - enricodelucchi : RT @SEGRETIvicoli: Pomeriggio a Palazzo Spinola per la quarta del ciclo di conferenze sulla mostra 'La tavola degli sposi' che, come sapete… - PatriziaOrlan11 : RT @SEGRETIvicoli: Pomeriggio a Palazzo Spinola per la quarta del ciclo di conferenze sulla mostra 'La tavola degli sposi' che, come sapete… -