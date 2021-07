Death Stranding Director’s Cut | Uscita | prezzo | contenuti | Trailer e aggiornamento da PS4

(Di venerdì 9 luglio 2021) Durante lo State of Play di Luglio 2021 che Sony ha tenuto ieri sera, sono stati annunciati tutti i dettagli perCut, dalla data diai, ve li riportiamo a seguire.Cut: Tutto quello che c’è da sapere Partiamo subito informandovi che chi possiede la versione PS4 del gioco potrà aggiornare per soli 9,99 euro, tutti gli altri invece dovranno acquistareCut per 49,99 euro oppure 59,99 euro nel caso in cui ...

