De Vrij cantante insieme ai Keemosabe | il loro singolo si chiamerà ‘Hey Brother’

Sarà 'Hey Brother' il titolo del nuovo singolo di Stefan De Vrij. Il difensore dell'Inter si è infatti improvvisato cantante e, insieme ai Keemosabe, rilascerà il suo primo singolo. Alla base di questa collaborazione c'è l'idea di unire musica e calcio in un solo brano, caratterizzato da influenze pop e rock. Fratellanza e libertà d'espressione sono tra i temi principali della canzone, che può vantare la produzione artistica del premio Grammy Tommaso Colliva. Suonare il pianoforte fa parte delle passioni del centrale olandese il quale, dopo aver postato numerosi video sui ...

