De Luca avverte la Campania: “Se continua questo trend, nuove chiusure già a fine agosto” (Di venerdì 9 luglio 2021) Come ogni venerdì il presidente della regione Vincenzo De Luca parla alla cittadinanza. Il governatore ha anticipato il bollettino di oggi durante la sua diretta Facebook: Oggi su 7600 tamponi abbiamo 226 positivi, è un dato preoccupante. Di questi 26 sintomatici lievi e 126 asintomatici ma possono contagiare. Siamo a luglio e con questi numeri, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Come ogni venerdì il presidente della regione Vincenzo Deparla alla cittadinanza. Il governatore ha anticipato il bollettino di oggi durante la sua diretta Facebook: Oggi su 7600 tamponi abbiamo 226 positivi, è un dato preoccupante. Di questi 26 sintomatici lievi e 126 asintomatici ma possono contagiare. Siamo a luglio e con questi numeri, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

francypar71 : #Napoli Vaccini in Campania, De Luca avverte: «Piano straordinario per gli studenti o le scuole restano chiuse»… - autocostruttore : Vaccini in Campania, De Luca avverte: «Studenti immunizzati o scuole chiuse» - Luca_tern : @Libero_official ?? lo avverte ?? -