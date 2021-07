Ddl Zan, Meloni: “La sinistra usa i gay come scudi umani” (Di venerdì 9 luglio 2021) Che Fratelli d’Italia fosse totalmente contraria al ddl Zan è cosa nota. La leader Giorgia Meloni oggi parla in un’intervista a La Stampa in cui spiega le motivazioni della sua ostilità al provvedimento: “Sono contraria alla legge Zan per motivi che nulla hanno a che fare con l’omofobia, qua non c’è nessuna fobia, è una questione razionale, si possono avere idee diverse sui contenuti di una legge”, dice. Meloni sostiene che la sia la sinistra a “fare battaglia politica sulla pelle di gay e lesbiche, usando i più fragili come scudi umani per fare altro”. Ed entrando nel merito del testo del ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Che Fratelli d’Italia fosse totalmente contraria al ddl Zan è cosa nota. La leader Giorgiaoggi parla in un’intervista a La Stampa in cui spiega le motivazioni della sua ostilità al provvedimento: “Sono contraria alla legge Zan per motivi che nulla hanno a che fare con l’omofobia, qua non c’è nessuna fobia, è una questione razionale, si possono avere idee diverse sui contenuti di una legge”, dice.sostiene che la sia laa “fare battaglia politica sulla pelle di gay e lesbiche, usando i più fragiliper fare altro”. Ed entrando nel merito del testo del ...

