Ddl Zan, Arcilesbica: “Cattiva legge, ha ragione Renzi. Cambiamola e troviamo accordo con tutti” (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel controverso dibattito politico sul ddl Zan interviene anche Arcilesbica, per cui quella approvata alla Camera a novembre 2020, che il 13 luglio approderà in Senato, è una “Cattiva legge”. “Minaccia i diritti delle donne e ingenera solo confusione e problemi, aprendo a contenziosi legali a pioggia che pagheremo tutti”, dichiara a Repubblica la presidente nazionale Cristina Gramolini. “Da quando il testo era in discussione alla Camera abbiamo scritto, fatto delle riunioni con Alessandro Zan per spiegargli che in quegli articoli ci sono grossi rischi di interpretazione che spalancano le porte a scenari aberranti“, spiega ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel controverso dibattito politico sul ddl Zan interviene anche, per cui quella approvata alla Camera a novembre 2020, che il 13 luglio approderà in Senato, è una “”. “Minaccia i diritti delle donne e ingenera solo confusione e problemi, aprendo a contenziosi legali a pioggia che pagheremo”, dichiara a Repubblica la presidente nazionale Cristina Gramolini. “Da quando il testo era in discussione alla Camera abbiamo scritto, fatto delle riunioni con Alessandro Zan per spiegargli che in quegli articoli ci sono grossi rischi di interpretazione che spalancano le porte a scenari aberranti“, spiega ...

Linkiesta : L’arte di combattere per le buone cause, senza nemmeno curarsi di capirle. Per discutere del ddl Zan, Fedez convoc… - ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - stanzaselvaggia : Ho recuperato l’incontro Fedez/Cappato/Civati/Zan. E tra “il giornalista Scalfarotto e “lei ha cambiato sesso, quin… - zazoomblog : Ddl Zan Arcilesbica: “Cattiva legge ha ragione Renzi. Cambiamola e troviamo accordo con tutti” - #Arcilesbica: #“C… - cvroljnx : CIOÈ QUESTO INDIVIDUO HA RISO E CANTATO CON QUELLA DEFICIENTE FASCISTA DELLA MELONI, NELLA STESSA SERATA LA MELONI… -