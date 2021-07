Danza, Roberto Bolle: “Un grande regalo esibirmi al Circo Massimo, ritorno alla normalità” (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo il successo delle recite del Lago dei cigni, c’è grande attesa per il debutto di Roberto Bolle al Circo Massimo. Il 13 luglio parte da Roma il tour di Roberto Bolle and Friends, il Gala dei gala, che ogni anno riunisce alcune delle stelle più brillanti del panorama ballettistico mondiale. Si replica mercoledì 14 e giovedì 15, sempre alle 21. Quello con l’étoile internazionale Roberto Bolle è, ormai dal 2011, l’appuntamento imperdibile delle estati romane. “Dopo la pausa forzata dello scorso anno – dichiara il sovrintendente del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo il successo delle recite del Lago dei cigni, c’èattesa per il debutto dial. Il 13 luglio parte da Roma il tour diand Friends, il Gala dei gala, che ogni anno riunisce alcune delle stelle più brillanti del panorama ballettistico mondiale. Si replica mercoledì 14 e giovedì 15, sempre alle 21. Quello con l’étoile internazionaleè, ormai dal 2011, l’appuntamento imperdibile delle estati romane. “Dopo la pausa forzata dello scorso anno – dichiara il sovrintendente del ...

Danza, Roberto Bolle: "Un grande regalo esibirmi al Circo Massimo, ritorno alla normalità" Yahoo Finanza Musart Festival 2021: programma completo e info Spettacoli, ma anche visite gratuite a luoghi d’arte, concerti pomeridiani in chiostri storici, per chiudere con l’ormai consueto concerto all’alba. Una formula, quella ideata dal direttore artistico ...

