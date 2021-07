Daniele Nuzzi | influencer italiano | lancia la nuova collezione del suo Brand di abbigliamento | Amulets

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 9 luglio 2021)collaborazione in vista per il noto. Si tratta della sua partecipazione per un nuovodiche è già online: un vero e proprio sogno nel cassetto che si realizza come lo stessoha dichiarato. Il giovane 32enne originario di Villaricca, ormai trapiantato a Roma, già da tempo L'articolo