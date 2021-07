Dalle bottiglie alle penne, dai termometri alle maracas, la stampa UV accelera la personalizzazione dei materiali più diversi [FOTO e VIDEO] (Di sabato 10 luglio 2021) Le nuove tecnologie permettono ai negozi europei di soddisfare la crescente domanda di serie limitate di prodotti unici e decorati con effetti speciali sofisticati Uno studio condotto da Roland DG su 250 negozi di stampa in cinque dei principali mercati europei ha rivelato l’ampia gamma di materiali che la stampa UV consente di utilizzare. Lo studio condotto in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania e Spagna spiega anche che, nel 2021, gli stampatori si aspettano un costante aumento dell’uso di plastica, metallo, legno e PVC nella stampa UV. La stampa digitale UV ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Le nuove tecnologie permettono ai negozi europei di soddisfare la crescente domanda di serie limitate di prodotti unici e decorati con effetti speciali sofisticati Uno studio condotto da Roland DG su 250 negozi diin cinque dei principali mercati europei ha rivelato l’ampia gamma diche laUV consente di utilizzare. Lo studio condotto in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania e Spagna spiega anche che, nel 2021, glitori si aspettano un costante aumento dell’uso di plastica, metallo, legno e PVC nellaUV. Ladigitale UV ...

